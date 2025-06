König Charles gratuliert Prinz William zum 43. Geburtstag

Ob der Thronfolger an seinem Geburtstag etwas zur Ruhe kommen kann? Prinz William hat eine ereignisreiche Woche hinter sich. Am vergangenen Wochenende fand die «Trooping The Colour»–Militärparade zu Ehren seines Vaters statt. Am Montag nahm William an der Order–of–the–Garter–Zeremonie teil. Am Mittwoch besuchte er ohne seine Ehefrau das traditionelle Pferderennen Royal Ascot.