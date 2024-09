König Charles III. auf Balmoral: Blumenshow und hoher Besuch

Am Sonntagmorgen ging es dann für Starmer zusammen mit Mitgliedern der königlichen Familie zu einem Gottesdienst in der Crathie Kirk in Balmoral. König Charles und Königin Camilla (77) wurden auf dem Weg zum Gottesdienst auf dem Rücksitz des königlichen Bentleys gesehen, von wo aus Charles wieder fröhlich der Menge zuwinkte. An dem Autokorso nach Crathie Kirk in den schottischen Highlands nahmen auch Prinzessin Anne (74) und ihr Ehemann Sir Timothy Laurence (69) teil, die in einem Geländewagen fuhren.