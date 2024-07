König Charles III. ehrt UNESCO-Weltnaturerbe in Schottland

Bei Instagram wird zudem erklärt: «Seine Majestät traf als Schirmherr der Royal Society for the Protection of Birds auch mit der örtlichen Gemeinde zusammen, um sich über die Bedeutung des Flow Country für die biologische Vielfalt und die Wirtschaft im Norden Schottlands zu informieren.» Die Fotos zeigen Charles im Austausch mit den Bewohnern, die ihm unter anderem lokale Produkte präsentierten oder eine musikalische Einlage darboten. Der Royal erschien zu dem Termin in einem traditionellen schottischen Kilt in Grün, rot gestreifter Krawatte und beiger Tweedjacke mit einer passenden Weste.