König Charles III. empfängt Kanadas Premier Justin Trudeau

Vor seinem Treffen mit dem König hatte Trudeau am Wochenende an einem Notfallgipfel europäischer Staatschefs in London teilgenommen und dort bereits angekündigt, mit Charles über die Souveränität seines Landes sprechen zu wollen. Der britische Monarch ist zugleich Staatsoberhaupt von Kanada, was dem Treffen eine besondere protokollarische Bedeutung verleiht. Beobachter sehen Charles zunehmend in der Rolle einer einigenden Figur in Zeiten globaler politischer Umbrüche.