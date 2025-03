König Charles III. hat Selenskyj am Kaminfeuer empfangen

König Charles III. (76) hat wie geplant am Sonntagabend den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (47) auf Sandringham, dem privaten Landsitz des britischen Monarchen in Norfolk, getroffen. Der Empfang auf der Treppe vor dem Schloss fiel herzlich aus: Charles schüttelte seinem Gast die Hand, für Fotos posierten die Männer lachend Seite an Seite.