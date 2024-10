König Charles III. kommt nicht zur UN-Klimakonferenz nach Baku

Zwei Reisen in kurzer Zeit?

Als Grund hierfür wird Charles' Reise nach Australien und Samoa gesehen. Der König und seine Gattin, Königin Camilla (77), werden am 18. Oktober ihre Reise nach Down Under antreten. Der Klimagipfel in der Hauptstadt von Aserbaidschan beginnt am 11. November und damit nur gut zwei Wochen nach dem langen Rückflug nach Grossbritannien. Dem Bericht zufolge wurde bereits ein Besuch in Neuseeland auf Anraten der Ärzte abgesagt, damit der an Krebs erkrankte König mehr Zeit zur Erholung habe.