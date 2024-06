König Charles III. und mehr: So musikalisch ist die Royal Family

König Charles III. (75)

Das aktuelle Oberhaupt der Königsfamilie ist seit langem ein Förderer der Künste und hat Schirmherrschaften beim Royal Philharmonic Orchestra, dem Associated Board der Royal Schools of Music und dem Royal College of Music inne. Auch erst selbst lernte Cello zu spielen und wirkte im Orchester des Trinity College in Cambridge mit, wo er studierte. «Ich habe es geliebt, im Orchester von Trinity zu spielen – wenn auch eher schlecht», blickte Charles im BBC Radio 4–Podcast «The Poet Laureate Has Gone to His Shed» auf diese Zeit zurück. «Ich erinnere mich, dass ich Beethovens Fünfte Symphonie gespielt und in meinem Zimmer in Cambridge versucht habe, zu einer alten Schallplatte zu üben, die Herbert von Karajan dirigierte, der damals in den sechziger Jahren der grosse Dirigent war. Da sass ich mit meinem Cello und meiner Stimmgabel, und ich habe dieses Ding aufgesetzt, und natürlich hat er es mit einem unglaublichen Tempo aufgenommen – Sie haben keine Ahnung, wie schnell!» Er sei ein «sehr schlechtes Mitglied» der Cellogruppe gewesen.