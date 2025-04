König Charles III. «zutiefst betrübt» über Tod von Papst Franziskus

Kardinal Kevin Farrell hat bestätigt, dass Papst Franziskus am Ostermontag verstorben ist: «Heute Morgen um 07:35 Uhr ist der Bischof von Rom, Franziskus, in das Haus des Vaters zurückgekehrt.» Der Papst war am 14. Februar in die Gemelli–Klinik in Rom eingeliefert worden. Er wurde aufgrund einer Bronchitis, später aufgrund einer beidseitigen Lungenentzündung und einer polymikrobiellen Infektion behandelt. Nach 38 Tagen wurde Franziskus entlassen.