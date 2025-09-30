König Charles: Lustige Begegnung mit einer Kuh

«Entschuldigung wegen Ihres Gartens», sagte Snelgrove verlegen. Charles, der eine Sonnenbrille trug und sichtlich entspannt wirkte, drehte sich lachend zu anderen Gästen um: «Schiebt sie nicht zurück in meine Hecke!» Snelgrove zeigte sich nach dem Treffen begeistert: «Sie war grossartig und hat es richtig genossen. Es war toll, mit ihm über Landwirtschaft zu sprechen.» Der junge Farmer lobte Charles' Unterstützung für Nachwuchslandwirte: "Der König ist eine riesige Stütze und Inspiration für uns. Er hat gesagt, es sei alles in Ordnung, ich solle mir keine Sorgen machen.