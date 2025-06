König Charles: Strahlender Besuch von Lancaster Castle

Jahrhundertealte Zeremonie an der Burg

Bereits am Morgen wurde Charles am Lancaster Bahnhof von der Lord–Lieutenant von Lancashire, Amanda Parker, offiziell begrüsst, wie der «Lancashire Telegraph» schreibt. Das Herzstück des Besuchs bildete aber die feierliche Schlüsselübergabe vor dem John–O'Gaunt–Tor des Lancaster Castle. In einer jahrhundertealten Zeremonie in Anwesenheit des Militärs überreichte Pam Barker, die Burgvorseherin, dem König offiziell die Schlüssel zur Burg.