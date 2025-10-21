König Charles trifft Überlebende des Synagogenanschlags in Manchester

König Charles III. (76) hat Überlebende des Anschlags auf eine Synagoge in Manchester getroffen, bei dem ein 35–Jähriger Anfang Oktober zwei Menschen getötet hat. Der Monarch drückte seine «Trauer» nach dem «schrecklichen» Vorfall aus, als er Mitglieder der jüdischen Gemeinde traf, darunter die drei Menschen, die bei dem Angriff verletzt wurden.