König Charles und Camilla: Dieses Bild ziert ihre Weihnachtskarte

Wichtiger Moment festgehalten

Das Bild des lächelnden Paares wurde von Millie Pilkington in den Gärten des Buckingham Palasts aufgenommen. Laut BBC entstand es im vergangenen April, hinter Charles und Camilla erstrahlen rosa und violette Blumen, die einen Kontrast zur grünen Umgebung bieten. Für einen Farbtupfer sorgt auch Königin Camilla, die ein blaues Wollkrepp–Kleid trägt. Charles wählte einen grauen Anzug und eine blaue Krawatte, seine rechte Hand steckte er für das Foto in die Hosentasche. Wie die BBC berichtet, soll das Foto laut des Palasts den Moment widerspiegeln, als in das Leben der Royals wieder etwas Normalität zurückkehrte. Der König nahm im April seine Arbeit in der Öffentlichkeit nach seiner Krebsdiagnose wieder auf.