König Charles und Königin Camilla feiern erneut bei Royal Ascot

Königin Camilla (77) und König Charles (76) sind gemeinsam mit Prinz William (42) per Kutsche beim Pferderennevent Royal Ascot angekommen. Camilla erschien zu der Veranstaltung am Mittwoch in einem grünen Outfit. Sie trug ein smaragdfarbenes Krepp–Seidenkleid von Anna Valentine, kombiniert mit einem ebenfalls grünen Hut von Philip Treacy und einer grünen Brosche mit Diamanten, die einst Queen Elizabeth II. (1926–2022) gehörte. Charles III. und Königin Camilla waren bereits am Dienstag vor Ort.