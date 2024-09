König Charles und Königin Camilla verzichten auf «Walkabouts»

Damit will das Königspaar den indigenen Bevölkerungsgruppen vor Ort entgegenzukommen. Denn in der Kultur der Aborigines bedeutet ein «Walkabout», «dass eine Person in Zeiten von Meditation, Veränderung, Trauer oder des Erwachsenwerdens zu Fuss in den Busch reist», wie «The Telegraph» berichtet. Es sei das erste Mal, dass der Begriff während einer königlichen Reise nicht verwendet und «bewusst vermieden» werde. Stattdessen werde der Palast den Berichten zufolge den Ausdruck gegen «eine Gelegenheit zur Begegnung mit der Öffentlichkeit» eintauschen.