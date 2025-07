König Charles verleiht Leona Lewis einen Orden

Auch Myleene Klass wurde geehrt

Ebenfalls geehrt wurde Moderatorin Myleene Klass (47). Sie erhielt den eine Stufe tiefer angesiedelten Titel Member of the Order of the British Empire (MBE) – für ihr Engagement im Bereich Frauengesundheit, ihre Aufklärungsarbeit zu Fehlgeburten sowie ihren Einsatz für wohltätige Zwecke, wie das Königshaus mitteilte.