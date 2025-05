König Felipe von Spanien lobt Friedensaufruf des neuen Papstes

Würdigung des verstorbenen Vorgängers

König Felipe (57) und Königin Letizia von Spanien (52) gehörten zu den Würdenträgern, die bereits am 26. April an der Beerdigung von Papst Franziskus auf dem Petersplatz teilnahmen. Direkt nach dem Tod von Franziskus hatte Felipe ein Telegramm an Kardinal Giovanni Battista Re gesandt, in dem er seine tiefe Trauer zum Ausdruck brachte.