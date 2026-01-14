König Frederik spricht sein Buch «Königsworte» selbst ein

Das Buch ist jedoch kein neues Werk: Es wurde bereits am 17. Januar 2024 veröffentlicht – nur drei Tage nach Frederiks Thronbesteigung – und erzählt von prägenden Momenten seines Lebens. Das Buch handelt nicht nur von seiner Kindheit, Jugend und Familie, sondern stellt auch Pläne und Zukunftsvisionen des Monarchen vor. Verfasst hat das Buch der Autor Jens Andersen, doch für die Hörbuchversion hat es sich König Frederik nicht nehmen lassen, persönlich am Mikrofon zu stehen.