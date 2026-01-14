König Frederik spricht sein Buch «Königsworte» selbst ein

König Frederik X. von Dänemark (57) in einer ungewohnten Funktion: Für sein Buch «Kongeord» (auf deutsch «Königsworte») hat er die Rolle des Hörbuchsprechers übernommen. Der offizielle Instagram–Account des dänischen Königshauses hat eine Fotostrecke veröffentlicht, die hinter die Kulissen blickt. Mehrere Aufnahmen zeigen König Frederik im Tonstudio – aufmerksam am Mikrofon und stets mit einem herzlichen Lächeln. In der Bildunterschrift ist zu lesen: «‹Königsworte› nun auf kongehuset.dk verfügbar – sowohl als E–Book als auch als Hörbuch.»
Das Buch ist jedoch kein neues Werk: Es wurde bereits am 17. Januar 2024 veröffentlicht – nur drei Tage nach Frederiks Thronbesteigung – und erzählt von prägenden Momenten seines Lebens. Das Buch handelt nicht nur von seiner Kindheit, Jugend und Familie, sondern stellt auch Pläne und Zukunftsvisionen des Monarchen vor. Verfasst hat das Buch der Autor Jens Andersen, doch für die Hörbuchversion hat es sich König Frederik nicht nehmen lassen, persönlich am Mikrofon zu stehen.
Reaktionen fallen positiv aus
Fans des dänischen Königshauses reagieren begeistert auf die Neuigkeit. Eine Nutzerin schreibt: «Super cool, der König selbst hat es eingesprochen. Ich freue mich darauf, es zu hören.» Ein anderer Kommentar lobt die Stimme des 57‑Jährigen: «Es ist wirklich schön, dem König zuzuhören.»