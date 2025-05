Königin Camilla amüsiert sich bei VE-Day-Parade mit Veteranen

Der «Victory in Europe»–Day, auch VE Day abgekürzt, erinnert an den 8. Mai 1945. Die Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag dauern in Grossbritannien insgesamt vier Tage lang an. Im Anschluss an die Parade vor dem Buckingham–Palast folgt gegen 13:45 Londoner Zeit noch ein Flypast der Red Arrows. Die Royal Family um König Charles und Königin Camilla sowie Prinzessin Kate (43) und Prinz William (42) zeigt sich dann auf dem Balkon des Palasts. Anschliessend soll das Königspaar noch einen Tee–Empfang mit rund 50 Veteranen im Palast abhalten.