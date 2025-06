Königin Camilla: Begegnung mit lebendigen Moos-Menschen in London

In einem eleganten schwarz–weiss gepunkteten Kleid von Fiona Clare mit cremefarbener Trenchcoat–Jacke trotzte Camilla dem ungemütlichen Wetter am Kai in der britischen Hauptstadt. Im Verlauf ihres Besuchs nahm die Königin auch zusammen mit 40 anderen Gästen an einem Gemeinschaftsessen teil, bei dem sie persönliche Berichte über die positiven Auswirkungen des «Big Lunch» auf die Bewohner von der Tower–Hamlets–Gemeinde lauschte.