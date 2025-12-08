Königin Camilla besucht Set der Disney+-Serie «Rivals»

Der Besuch stand ganz im Zeichen von Jilly Cooper, die im vergangenen Oktober im Alter von 88 Jahren verstarb. Die Autorin und die Königin verband eine jahrzehntelange, enge Freundschaft. Camilla hatte Cooper nach ihrem Tod als «Legende» und «wunderbar witzige Freundin» gewürdigt. Am Set traf die Königin auf Coopers Kinder, Felix Cooper und Emily Tarrant, und verlieh ihrer Trauer Ausdruck: «Sie war so lange ein so wichtiger Teil meines Lebens. Wir alle vermissen sie so sehr», sagte sie laut der BBC während der Gespräche am Set.