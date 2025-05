Königin Camilla besucht Westminster Abbey und ehrt Charles

Königin Camilla (77) besuchte am Mittwochvormittag die Westminster Abbey in London, um den Grundstein für ein neues Gebäude zu enthüllen, das zu Ehren ihres Ehemanns, König Charles III. (76), errichtet wird. Bei strahlendem Sonnenschein zeigte sich die 77–Jährige in bester Stimmung und ehrte den Monarchen mit einem symbolischen Akt.