Königin Camilla im «Hundegarten»: Darum durfte Hündin Moley nicht mit

Dieser wurde «als Blaupause für all die Dinge entworfen, die Hunde lieben – und wird Battersea einen ruhigen Raum für die Rettungshunde in ihrer Obhut bieten», erklärt der Palast zu dem Clip, in dem neben der Königin auch viele Vierbeiner zu sehen sind. Die Tiere sollen dort eine Auszeit vom Zwinger bekommen, und Zeit «in einer ruhigen, natürlichen Umgebung verbringen können».