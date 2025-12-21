Königin Camilla sendet rührende Worte an «Strictly Come Dancing»-Stars

Ein emotionaler Abend im britischen Fernsehen: Im grossen Finale von «Strictly Come Dancing» zeigten sich Tess Daly (56) und Claudia Winkleman (53) am Samstagabend ein letztes Mal gemeinsam auf dem Parkett. Nach elf Jahren als Moderatorinnen–Duo verabschiedeten sich die beiden von der BBC–Tanzshow – und bekamen dabei royale Unterstützung.
Royale Verbindung zur Tanzshow
Königin Camilla (78) schickte den scheidenden Gastgeberinnen eine persönliche Botschaft, die Jurymitglied Craig Revel Horwood (60) live in der Sendung verlas. Die Königsgemahlin, die zusammen mit König Charles III. (77) zu den treuesten Zuschauern der Show gehört, fand dabei bewegende Worte.
«Liebe Tess und Claudia, während ihr euch auf eure letzte Drehung vorbereitet, möchte ich euch im Namen der Millionen Zuschauer danken», schrieb Camilla in ihrer Botschaft, die auch auf dem offiziellen Instagram–Account der Royals veröffentlicht wurde. Die Show handle für sie weniger vom Tanzen als von Freundschaften – von den Verbindungen, die entstehen, den Hürden, die überwunden werden, und der gemeinsamen Freude. Tess und Claudia seien wohl «die grösste Strictly–Partnerschaft aller Zeiten» gewesen.
Die Wärme und das Glück, das beide ausstrahlten, sei der Kern des Erfolgs der Sendung, betonte die 78–Jährige. Ihr Urteil: Die beiden seien «absolut fab–u–lous» gewesen. Daly war seit 2004 Teil der Show, Winkleman wurde 2014 neben ihr zur Hauptmoderatorin.
Camilla gilt als bekennender Fan der Sendung. Bereits 2011 besuchte sie laut «The Sun» das Set, 2017 wagte sie im Buckingham–Palast ein Tänzchen mit Profi–Tänzer Brendan Cole (49). Während des Corona–Lockdowns 2020 überraschte sie die Zuschauer mit einer aufmunternden Videobotschaft im Finale.
Auch andere Royals zeigten sich im Finale: Herzogin Sophie (60) wandte sich in einer Videobotschaft an Teilnehmerin Ellie Goldstein (24), die als erste Person mit Down–Syndrom bei der Show angetreten war. Die Herzogin lobte Goldstein als «grossartige Unterstützerin» der Hilfsorganisation MENCAP, deren Schirmherrin sie ist.
Die diesjährige Glitzer–Trophäe ging an Ex–Fussballerin Karen Carney (38) und ihren Tanzpartner Carlos Gu (32).