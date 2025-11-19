Königin Camilla trägt Prinzessin Eugenies Hochzeits-Tiara

Windsor als Bühne für Staatsempfänge

Wie das US–Magazin «People» weiter berichtet, fand der traditionelle Empfang, der einen der grössten Diplomatischen Korps der Welt würdigt, dieses Jahr erstmals seit 2001 wieder auf Windsor statt. Die Wahl des Veranstaltungsortes war dem Umstand geschuldet, dass der Buckingham–Palast in London umfangreich renoviert wird. Infolgedessen beherbergte die königliche Residenz westlich der Hauptstadt in den vergangenen Monaten zahlreiche formelle Anlässe.