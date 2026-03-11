Königin Camilla: Unmissverständliche Botschaft an alle Gewaltopfer

Es war keine gewöhnliche Festrede. Als Königin Camilla (78) am Dienstag im Londoner St. James's Palace vor geladenen Gästen sprach – Schauspielerinnen, Politikerinnen, Überlebende von Gewalt und Missbrauch –, wählte sie eindringliche Worte. «An alle Überlebenden jeder Art von Gewalt, von denen viele ihre Geschichten nicht erzählen konnten oder denen nicht geglaubt wurde: Bitte wisst, dass ihr nicht allein seid. Wir stehen mit euch und neben euch – heute und jeden Tag – in Solidarität, Trauer und Mitgefühl», sagte die Ehefrau von König Charles III. (77) laut «The Times». Der Empfang im Palast markierte den Internationalen Frauentag und das 15–jährige Bestehen der Organisation Women of the World, deren Präsidentin Camilla seit 2015 ist.