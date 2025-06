Königin Camilla wird Hauptfigur in neuem Kriminalroman

Ein Killer im Herzen des Buckingham–Palasts?

«Roy Grace hätte sich nie träumen lassen, dass ihn eine Mordermittlung tief in den Buckingham–Palast führen würde», heisst es in einer offiziellen Beschreibung von James' Buch «The Hawk Is Dead», das über Pan Macmillan am 21. Oktober 2025 erscheinen soll. Die Geschichte wird mit Camilla an Bord des königlichen Zuges beginnen, der entgleist. War es ein Unfall oder ein Anschlag?