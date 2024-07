Königin Letizia ehrt Michael Douglas auf Mallorca für sein Lebenswerk

Vielleicht erzählte Douglas der Königin von seinen Zukunftsplänen, in denen Spanien einen wichtigen Teil zu spielen scheint. Am 25. September wird der Star aus Filmklassikern wie «Falling Down – Ein ganz normaler Tag», «Wall Street», «Basic Instinct» und «Der Rosenkrieg» 80 Jahre alt. Wohl ein Anlass, um ein Stück weit kürzerzutreten. Er wolle jetzt «sechs oder sieben Monate» auf Mallorca verbringen, berichtete er laut «Mallorca–Zeitung» während einer Pressekonferenz vor der Preisverleihung. Er träume davon, «einfacher» zu leben – offenbar abseits der Glamourwelt von Los Angeles. Seinen runden Geburtstag hat er bereits in seiner Wahlheimat mit zahlreichen Gleichaltrigen vorgefeiert, wie er kürzlich in einem kurzen Video auf Instagram zeigte.