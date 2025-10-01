Schweizer Illustrierte Logo

  3. Königin Mathilde ist stolz: Prinz Gabriel als Offizier vereidigt
Bewegender Moment in Belgien

Königin Mathilde ist stolz: Prinz Gabriel als Offizier vereidigt

Prinz Gabriel wurde in Brüssel zum Leutnant vereidigt – ein feierlicher Moment für Belgien und ein Augenblick voller Stolz für seine Mutter, Königin Mathilde.

Königin Mathilde ist bei der Vereidigung von Prinz Gabriel zum Leutnant sichtlich stolz.
Königin Mathilde ist bei der Vereidigung von Prinz Gabriel zum Leutnant sichtlich stolz. imago images/Photo News/Bert Van Den Broucke

Ein bedeutender Tag für die belgische Königsfamilie: Seit Dienstag trägt Prinz Gabriel (22) offiziell den Titel «Leutnant van Saksen Coburg». Der Sohn von König Philippe (65) und Königin Mathilde (52) wurde gemeinsam mit 124 Kommilitonen auf dem Vorplatz der Königlichen Militärakademie in Brüssel feierlich vereidigt.

Besonders symbolträchtig: Der Oberbefehlshaber der belgischen Streitkräfte, der die Vereidigung leitete, war niemand Geringerer als sein Vater, König Philippe. Im Publikum: Königin Mathilde, die bei diesem emotionalen Moment sichtlich bewegt war, und die jüngste Schwester des Prinzen, Eléonore (17).

Im königsblauen Outfit verfolgte Königin Mathilde die Zeremonie aufmerksam und versteckte ihre Gefühle dabei nicht. Als Gabriel den Eid leistete, leuchteten ihre Augen vor Stolz, wie Aufnahmen in den sozialen Medien zeigen. Ein seltener, intimer Augenblick zwischen Mutter und Sohn, eingefangen vor feierlicher Kulisse.

Prinz Gabriel hatte im vergangenen Jahr seinen Bachelor in Sozial– und Militärwissenschaften abgeschlossen und sich für ein Masterstudium entschieden. Mit seiner Ernennung zum Leutnant schlägt er nun ein neues Kapitel auf. Der Rang OF–1 markiert nicht nur den Beginn seiner Offizierslaufbahn, sondern auch die Möglichkeit einer aktiven Karriere in den belgischen Streitkräften.

Das machen Prinz Gabriels Geschwister

Seine ältere Schwester, Kronprinzessin Elisabeth (23), studiert derzeit an der Harvard University Public Policy im zweiten Masterjahr. Zuvor hatte sie bereits selbst ein Jahr an der Königlichen Militärakademie absolviert und dort eine militärische Grundausbildung durchlaufen – ganz ähnlich wie nun ihr Bruder.

Der jüngste Sohn, Prinz Emmanuel (19), kombiniert sein Studium in Leuven mit seiner Leidenschaft als DJ, und Prinzessin Eléonore bereitet sich an der International School of Brussels auf ihr International Baccalaureate vor.

Von SpotOn vor 54 Minuten
