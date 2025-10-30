Königin Máxima: In Camouflage kaum wiederzuerkennen

Versorgung Verletzter unter Feuer

Die grüne Farbe trug sich Máxima dabei höchstselbst im Feld auf, mit einem Make–up–Schwämmchen und Mini–Spiegel. So nahm sie an zwei Übungseinheiten der Militärpolizei teil, wie das Königshaus schon vor einigen Wochen mitgeteilt hatte. Bei einer der Übungen, «Pflege unter Feuer», wurde die Versorgung einer Verwundeten simuliert, während um die Übungsteilnehmer herum vorgetäuschte Schüsse fielen. Eine Bilderreihe auf dem offiziellen Instagram–Kanal des niederländischen Königshauses zeigt die Königin in verschiedenen Momenten der Übung.