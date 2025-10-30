Königin Máxima: In Camouflage kaum wiederzuerkennen

Auftritte europäischer Royals mit dem Militär gehören schon fast zum guten Ton. Die niederländische Königin Máxima (54) hat sich jetzt jedoch besonders beherzt ins Feld gestürzt. Aufnahmen eines Besuchs der 54–Jährigen in einem Ausbildungszentrum der Militärpolizei in Harderwijk, rund 70 Kilometer östlich von Amsterdam, zeigen Máxima in voller Tarnuniform, einschliesslich von Tarnfarbe im Gesicht.
Versorgung Verletzter unter Feuer
Die grüne Farbe trug sich Máxima dabei höchstselbst im Feld auf, mit einem Make–up–Schwämmchen und Mini–Spiegel. So nahm sie an zwei Übungseinheiten der Militärpolizei teil, wie das Königshaus schon vor einigen Wochen mitgeteilt hatte. Bei einer der Übungen, «Pflege unter Feuer», wurde die Versorgung einer Verwundeten simuliert, während um die Übungsteilnehmer herum vorgetäuschte Schüsse fielen. Eine Bilderreihe auf dem offiziellen Instagram–Kanal des niederländischen Königshauses zeigt die Königin in verschiedenen Momenten der Übung.
Prinzessin Amalia derzeit beim Militär
Prinzessin Amalia, die älteste Tochter von König Willem–Alexander (58) und Königin Máxima, absolviert derzeit selbst eine militärische Ausbildung. Sie ist als Matrosin bei der Marine und als Gefreite bei Armee und Luftwaffe im Einsatz. Gleichzeitig studiert die 21–Jährige in Amsterdam Jura.