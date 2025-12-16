Königin Silvia präsentiert sich mit den Enkeln - sogar Ines ist dabei

Baby Ines im Arm von Cousine Estelle

Wie die Fotos von dem bunten Treiben zeigen, war sogar das jüngste Familienmitglied, Baby–Prinzessin Ines (10 Monate), mit dabei. Auf manchen Bildern sitzt die kleine Schwester von Prinz Alexander (9), Prinz Gabriel (8) und Prinz Julian (4) in ihrem rot–karierten Weihnachtskleidchen auf dem Boden und schaut den Geschwistern, Cousinen, Cousins und der Oma bei ihren Aktivitäten zu.