Papstwahl im Vatikan

Konklave in Rom: Vier Wahlgänge stehen am Donnerstag an

Nach dem schwarzen Rauch am ersten Tag des Konklaves geht die Suche nach einem Nachfolger für Papst Franziskus weiter. Die 133 wahlberechtigten Kardinäle treffen sich am Donnerstag zu bis zu vier Wahlgängen in der Sixtinischen Kapelle.