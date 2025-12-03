Konkurrenz für Netflix und Co.: HBO Max startet am 13. Januar

Endlich steht das offizielle Startdatum für den Streamingdienst HBO Max in Deutschland fest. Am 13. Januar geht die Heimat von HBO–Serien wie «Game of Thrones», «Euphoria» oder «The White Lotus» hierzulande an den Start. Zum Launch kündigt der neue Streamingdienst gleich mehrere Highlights an und stellt auch das Abo– und Preismodell offiziell vor.