Konkurrenzkampf bei «Bauer sucht Frau»: Ungleiche Zimmer für Hofdamen

Konfliktpotential bei zwei Bewerberinnen

Zwei Bauern dieser Folge haben sich gleich zwei Hofdamen eingeladen, Thomas (39) und Friedrich (29). Thomas fährt seine Bewerberinnen mit dem Trecker vom Bahnhof nachhause. Sandra (33) kann dabei auf dem engen Gefährt mehr oder weniger unfreiwillig auf Tuchfühlung mit ihrem Bauern gehen. Michaela (35) sitzt weiter entfernt, was die Soldatin aber nicht daran hindert, ohne Punkt und Komma zu reden. Das ist Thomas fast schon «zu viel». Bei dem Bauer kommt auch nicht gut an, dass ihm Michaela gleich die Pistole auf die Brust setzt, um eine Entscheidung für eine Frau zu erzwingen.