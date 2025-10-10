Kontroverses Layering: Wie tragbar sind Kleider über Hosen?

Mit Proportionen spielen

Entscheidend für einen gelungenen Look ist die Balance zwischen Kleid und Hose. Weite und schmale Schnitte sollten sich ergänzen, um eine schmeichelnde Silhouette zu schaffen. Ist das Dress voluminös, wirkt eine figurbetonte Hose formgebend. Umgekehrt passt ein eng anliegendes Minikleid am besten zu Hosen wie Wide–Leg–Jeans. Eine Straight–Leg–Jeans passt etwa gut zu einem Midikleid. Eine gerade geschnittene Hose harmoniert auch mit Midikleidern.