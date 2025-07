Konzert verschoben: Paul Simon muss sich nach Rücken-OP erholen

Chronische Rückenschmerzen

Die gesundheitlichen Probleme des Musikstars hatten sich bereits Ende Juni drastisch verschärft. Nur wenige Stunden vor seinem ersten geplanten Auftritt in Philadelphias Academy of Music am 28. Juni musste er die Show und den Auftritt am darauffolgenden Tag absagen. «Paul leidet seit geraumer Zeit unter chronischen und intensiven Rückenschmerzen», erklärte damals ein Statement auf seinem Instagram–Account. «Heute wurden diese unerträglich und erfordern sofortige Aufmerksamkeit. Leider müssen wir diese Shows zu diesem Zeitpunkt absagen, da wir keine Möglichkeit haben, sie zu verlegen.»