«Körper braucht eine Pause»: Rapper Haftbefehl sagt gesamte Tour ab

Bereits gekaufte Tickets für die zehn Konzerttermine können «dort zurückgegeben [werden], wo ihr sie gekauft habt». Der Auftakt hätte in Stuttgart (1. September) steigen sollen, das Finale der Tour in Dortmund (16. September) stattfinden sollen. Dazwischen wollte Haftbefehl noch in München, Köln, Frankfurt, Leipzig, Hamburg und Berlin haltmachen. Zudem war in Wien und Zürich jeweils ein Auftritt geplant.