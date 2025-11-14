Kosmetik retten statt entsorgen: Tipps für Lidschatten und Co.

Nagellack

Wer seinen ausgetrockneten Nagellack retten möchte, hat mehrere Optionen. Wie bei der Mascara kann auch hier ein Wasserbad helfen. Den Nagellack darin erwärmen und danach zwischen den Handflächen rollen. Alternativ ein paar Tropfen Nagellack–Verdünner aus der Drogerie in die Flasche geben und durch Rollen vermischen. Die Flasche nie schütteln, da sonst Bläschen entstehen. Ein weiteres No–Go: Nagellackentferner in den Lack geben. Das schadet mehr, als es hilft – auch wenn es zunächst nicht so erscheint.