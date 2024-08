Kostüm-Rätselraten beginnt: Heidi Kum gibt ersten Halloween-Hinweis

In einem aktuellen Q&A, das sie in ihren Instagram–Stories veröffentlichte, verriet Klum nun ein erstes kleines Detail: «Ich bin so aufgeregt wegen Halloween. Es wird so gut werden», sagt sie strahlend in ihre Handy–Kamera und fügt dann flüsternd – wie es sich für ein echtes Geheimnis gehört – hinzu: «Es wird ein Partnerkostüm.» Mehr gab Klum allerdings noch nicht preis. Üblicherweise folgen in den kommenden Wochen immer wieder kleine versteckte oder offene Hinweise, die Fans dürfen also mal wieder gespannt sein.