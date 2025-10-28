Kourtney Kardashian verkauft Lollis für Vaginalgesundheit

Ihre Marke Lemme launchte Kardashian im September 2022. Zuvor war sie bereits mit ihrer Lifestyle–Website Poosh in den Wellness–Sektor eingestiegen – und musste sich mit Kritik auseinandersetzen. Ihre neue Unternehmung sei ein Abklatsch von Gwyneth Paltrows (53) Marke Goop, hiess es. Doch Paltrow selbst konnte das nicht verstehen. «Ich dachte mir: Das ist ja furchtbar, uns gegeneinander auszuspielen, das ist doch total verrückt», sagte sie dem «People»–Magazin. Aus einer Kooperation mit Poosh entstand dann die «This Smells Like My Pooshy»–Kerze.