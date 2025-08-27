«KPop Demon Hunters» ist der populärste Netflix-Film aller Zeiten

Und auch die Musik von «KPop Demon Hunters» sorgt in den Charts für Furore. In Deutschland erklärte GfK Entertainment gerade erst den Hit «Golden» aus dem Netflix–Film zum offiziellen Sommerhit 2025. 30 Millionen Mal soll der Titel schon bis zum 20. August in Deutschland gestreamt worden sein. In den aktuellen Deutschen Single–Charts, ermittelt von GfK Entertainment, liegt der Song ebenfalls auf Platz eins. Weitere drei Titel aus «KPop Demon Hunters» konnten sich zudem in den Top–30 der Deutschen Single–Charts platzieren, während das Soundtrack–Album momentan auf Platz drei der Charts liegt.