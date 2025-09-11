«KRANK Berlin»: Zweite Staffel der Krankenhausserie bestätigt

Mit Deutschem Fernsehpreis ausgezeichnet

Die erste Staffel von «KRANK Berlin» erschien im Februar 2025. Sie wurde erst gestern mit dem Deutschen Fernsehpreis als «Beste Drama–Serie» sowie in der Kategorie «Beste Kamera–Fiktion» ausgezeichnet. Für Programmdirektorin Bilke ein weiterer Grund, die Serie fortzusetzen: «Die Auszeichnung mit dem Deutschen Fernsehpreis unterstreicht die Qualität und Strahlkraft dieser Produktion. Wir freuen uns sehr, dass unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit Apple TV+ bei dieser Serie weitergeht.»