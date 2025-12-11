Krank im Urlaub? Diese Vorbereitungen machen es leichter

Die Europäische Krankenversicherungskarte – und ihre Grenzen

Wer innerhalb Europas verreist, hat mit der Europäischen Krankenversicherungskarte (EKVK) auf der Rückseite der deutschen Gesundheitskarte zumindest einen Basisschutz. Sie gilt in allen 27 EU–Mitgliedstaaten sowie in Island, Liechtenstein, Norwegen, der Schweiz und Grossbritannien. Doch Vorsicht: Die EKVK (oder EHIC für European Health Insurance Card) deckt nur medizinisch notwendige Behandlungen im öffentlichen Gesundheitssystem ab. Wie die EU–Kommission ausdrücklich betont, ist sie kein Ersatz für eine Reiseversicherung. Wer sich in die Hände eines Arztes ohne Kassenzulassung begibt – was an beliebten Urlaubsorten wie zum Beispiel in der Türkei häufig vorkommt – gilt als Privatpatient und muss selbst bezahlen. Auch landesübliche Zuzahlungen und der Rücktransport sind nicht abgedeckt.