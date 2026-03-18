Kranke Mette-Marit kann wohl nicht an Staatsbesuch teilnehmen

In der Mitteilung wurde auch Are Martin Holm vom Universitätsklinikum zitiert. Der Professor erklärte: «Wir nähern uns dem Zeitpunkt, an dem eine Lungentransplantation notwendig sein wird.» Man treffe nötige Vorkehrungen, um auf diesen Zeitpunkt vorbereitet zu sein. Damals hatte es demzufolge noch keine Entscheidung darüber gegeben, wann Mette–Marit auf die Warteliste für eine Lungentransplantation gesetzt werde.