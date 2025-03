Krankheit auskuriert: Jeanette Biedermann ist zurück bei «Let's Dance»

In der zweiten richtigen «Let's Dance»–Liveshow (20:15 Uhr bei RTL) wird Jeanette Biedermann (45) wieder auf dem Parkett stehen. «Ich bin natürlich noch nicht ganz fit, aber ich gebe alles und freue mich einfach auf die Show. Ich habe, so gut es ging, die ganze Woche trainiert», erklärt die Musikerin gegenüber der «Bild»–Zeitung. In der vergangenen Woche hatte Biedermann krankheitsbedingt aussetzen müssen.