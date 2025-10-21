«Krasseste Schmerzen»: Lena Gercke gibt verzweifeltes Fussupdate

«Im Moment weiss ich gar nicht mehr, wohin mit mir»

In ihrer Instagram–Story gab die Unternehmerin am Montagabend ein «kleines Fussupdate», das ziemlich verzweifelt klang. «Letzte Woche ging‹s so richtig bergauf, so dass ich teilweise ohne Krücken gehen konnte (im Haus). Im Nachhinein eine dumme Idee», schrieb sie zu einem Bild, das ihr hochgelegtes Bein in einer Bandage zeigt. «Bin heute ›ne Treppe ohne Krücken gelaufen und seitdem habe ich die krassesten Schmerzen im Fuss.» Dazu leide sie seit vier Tagen unter Fieber und hat nun auch noch «Kopfschmerzen aus der Hölle». Zudem sei sie «die nächsten Tage erstmal alleine mit den Kids». Zwar käme «Gott sei Dank die beste Mama der Welt (die allerdings auch krank ist), um zu helfen».