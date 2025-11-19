Krebskranke Patrice Aminati feiert emotionalen Red-Carpet-Auftritt

Seit rund zwei Jahren kämpft Patrice Aminati (30), die Ehefrau von Moderator Daniel Aminati (52), nun schon gegen eine aggressive Form von Hautkrebs. Auf Red–Carpet–Premieren und öffentliche Veranstaltungen musste die 30–Jährige in dieser Zeit weitestgehend verzichten. Umso grösser die Freude aller Anwesenden, zu denen unter anderem auch Franziska van Almsick (47), Laura Wontorra (36) und Ralf Moeller (66) zählten, als sie Aminati am Dienstagabend bei den European Fitness Awards in Berlin erspähten.