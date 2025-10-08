Krebskranke Patrice Aminati hat «letzte Bestrahlung geschafft»

Im September hatte Patrice Aminati dann in einer Fragerunde auf ihrem Instagram–Account ihren knapp 200.000 Followern Rede und Antwort zu ihrer schweren Erkrankung gestanden. Auf die Frage eines Fans, ob sie geheilt werden könne, antwortete die 30–Jährige dabei: «Aus medizinischer Sicht: Nein.» Zugleich habe sie aber nicht aufgehört, für ein Wunder zu beten. Was ihr ausserdem Kraft gibt, ist die Tatsache, auf ihrem Weg «Menschen kennengelernt [zu haben], die seit 15 Jahren mit dem Status ‹palliativ› leben.»