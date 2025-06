Krebskranke Patrice Aminati: «Ich möchte nicht Abschied nehmen»

Sie fügte hinzu: «Dann scheint mir wieder alles möglich, und die Hoffnung lässt mich Pläne für die Zukunft schmieden. Für die Zeit, wenn wir es endlich überstanden haben.» Sie sei jung, «habe mein Leben noch vor mir. Ich möchte nicht Abschied nehmen, von nichts und niemandem. Ich lebe so gern.» Ihre Tochter, die sieben Monate vor der Krebsdiagnose zur Welt kam, sei für sie «Ansporn, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um zu überleben, solange es geht». Ihr Ehemann Daniel Aminati erklärt in dem «Bild»–Interview unter anderem: «Ich glaube weiterhin an ein Wunder und gebe die Hoffnung nicht auf.»