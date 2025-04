Kritik am neuen Dumbledore: Darüber ärgern sich «Harry Potter»-Fans

John Lithgow (79) freut sich auf die Rolle des Hogwarts–Schulleiters Albus Dumbledore in der kommenden «Harry Potter»–Serie. Allerdings sind nicht alle Fans über die Wahl des Schauspielers begeistert. Lithgow sagte Medienberichten zufolge in der BBC–Sendung «The One Show», er sei «sehr aufgeregt», aber auch «sehr eingeschüchtert». Die berühmte Rolle war zuvor in den ersten beiden «Harry Potter»–Filmen von Richard Harris (1930–2002) gespielt worden. Nach dessen Tod wurde Michael Gambon (1940–2023) zum Film–Dumbledore.