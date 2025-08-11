Kronprinz Christian von Dänemark setzt Militärausbildung fort

Seit Februar absolviert der dänische Thronfolger seine Ausbildung beim Militär. Im Mai hatte das Königshaus Einblicke in seinen Dienst beim Gardehusarregimentet, einem Regiment des dänischen Heeres, in Slagelse auf der dänischen Hauptinsel Seeland gegeben: «Seine Königliche Hoheit, der Kronprinz, erhielt am Donnerstag, den 15. Mai 2025, das REX–Abzeichen, nachdem er die traditionelle, aufreibende und mehrtägige REX–Tour absolviert hatte», hiess es damals zu einer Reihe von Bildern, die Christian mit Helm, Hut und Waffe bei verschiedenen Übungen zeigten.